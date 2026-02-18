В Иркутске четырех человек спасли при пожаре в кафе

Из окон первого этажа и вентиляции валил густой дым. На улице уже находились люди, которые успели выбежать самостоятельно, однако пожарные вызвали подкрепление и приступили к разведке. Кирилл Баумцвейгер забежал в здание и вывел оставшихся посетителей и работников. Всего было спасено четыре человека.