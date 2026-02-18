В Иркутске четырех человек спасли при пожаре в кафе

В Иркутске сотрудники МЧС проездом ликвидировали пожар и эвакуировали посетителей кафе. Возгорание произошло днем 17 февраля на улице Глеба Успенского.
Командир отделения 3-й пожарно-спасательной части Кирилл Баумцвейгер и водитель Леонид Огнев заметили столб дыма, когда возвращались в часть после другого пожара. Огнеборцы решили незамедлительно проверить ситуацию и свернули на место происшествия.
Из окон первого этажа и вентиляции валил густой дым. На улице уже находились люди, которые успели выбежать самостоятельно, однако пожарные вызвали подкрепление и приступили к разведке. Кирилл Баумцвейгер забежал в здание и вывел оставшихся посетителей и работников. Всего было спасено четыре человека.
Выяснилось, что возгорание произошло на кухне заведения — воспламенилось масло. Пожарные оперативно ликвидировали открытое горение на площади 3 квадратных метра. Помещение закопчено на 10 «квадратах».
Благодаря слаженным действиям пожарных и персонала (работники кафе использовали огнетушители до приезда основных сил), никто не пострадал. Погибших и травмированных нет. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области из-за непотушенной сигареты на пожаре погиб мужчина.