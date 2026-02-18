Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимский гастроэнтеролог рассказала, кому блины могут навредить

Диетолог из Уфы перечислила тех, кому нельзя есть блины.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии началась масленичная неделя, и врачи напоминают, что блины подходят не всем. Гастроэнтеролог и диетолог из Уфы Эльвира Белева объяснила, кому лучше отказаться от традиционного блюда или заменить его на более щадящий вариант.

Главная проблема, по словам специалиста, в классическом составе. Пшеничная мука, молоко, яйца и масло делают блины трудноусвояемыми и могут спровоцировать обострения у людей с хроническими заболеваниями.

В группе риска находятся четыре категории. Первая, те, у кого непереносимость глютена. Им пшеничные блины противопоказаны строго. Вторая — пациенты с диабетом и преддиабетом. Из-за быстрых углеводов блюдо резко поднимает уровень сахара. Третья — аллергики, особенно с реакцией на яйца и молоко. И четвертая — люди с лишним весом и ожирением. Блины, да еще с маслом и сладкими начинками, очень калорийны.

Врач советует подходить к праздничному столу с осторожностью и выбирать рецепты, которые подходят именно вам, передает UfaTime.ru.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.