Уфимский гастроэнтеролог рассказала, кому блины могут навредить

В Башкирии началась масленичная неделя, и врачи напоминают, что блины подходят не всем. Гастроэнтеролог и диетолог из Уфы Эльвира Белева объяснила, кому лучше отказаться от традиционного блюда или заменить его на более щадящий вариант.
Главная проблема, по словам специалиста, в классическом составе. Пшеничная мука, молоко, яйца и масло делают блины трудноусвояемыми и могут спровоцировать обострения у людей с хроническими заболеваниями.
В группе риска находятся четыре категории. Первая, те, у кого непереносимость глютена. Им пшеничные блины противопоказаны строго. Вторая — пациенты с диабетом и преддиабетом. Из-за быстрых углеводов блюдо резко поднимает уровень сахара. Третья — аллергики, особенно с реакцией на яйца и молоко. И четвертая — люди с лишним весом и ожирением. Блины, да еще с маслом и сладкими начинками, очень калорийны.
Врач советует подходить к праздничному столу с осторожностью и выбирать рецепты, которые подходят именно вам, передает UfaTime.ru.
