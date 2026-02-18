Уфимский гастроэнтеролог рассказала, кому блины могут навредить

В группе риска находятся четыре категории. Первая, те, у кого непереносимость глютена. Им пшеничные блины противопоказаны строго. Вторая — пациенты с диабетом и преддиабетом. Из-за быстрых углеводов блюдо резко поднимает уровень сахара. Третья — аллергики, особенно с реакцией на яйца и молоко. И четвертая — люди с лишним весом и ожирением. Блины, да еще с маслом и сладкими начинками, очень калорийны.