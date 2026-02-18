Россиянина подозревают в передаче данных о военной технике СБУ

В Алтайском крае задержан мужчина 1970 года рождения, которого обвиняют в государственной измене. Об этом сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ.
По версии следствия, мужчина установил контакт с представителем службы безопасности Украины через интернет-мессенджер. В ФСБ утверждают, что он собирал сведения о местах размещения подразделений и маршрутах передвижения военной техники одной из воинских частей в регионе и передавал эту информацию куратору.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Суд по ходатайству следствия заключил обвиняемого под стражу. Расследование продолжается.
Ранее в Алтайском крае была задержана 18-летняя жительница Бийска. По данным правоохранительных органов, её подозревают в попытке поджога железнодорожного оборудования. Сообщается, что девушку завербовали в интернете во время поиска работы. По заданию куратора она приобрела горючее и попыталась поджечь релейный шкаф на участке Западно-Сибирской железной дороги.
Девушку задержали, движение поездов нарушено не было. Ей предъявлено обвинение по статье «Террористический акт», суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
