Россиянина подозревают в передаче данных о военной технике СБУ

По версии следствия, мужчина установил контакт с представителем службы безопасности Украины через интернет-мессенджер. В ФСБ утверждают, что он собирал сведения о местах размещения подразделений и маршрутах передвижения военной техники одной из воинских частей в регионе и передавал эту информацию куратору.