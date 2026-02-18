«Женщина с шестилетним ребенком выходила из медучреждения». МВД проводит проверку попытки похищения ребенка в Кобрине

Прибывшие по вызову милиционеры установили, что двое мужчин пытались похитить шестилетнего ребенка. Все происходило вблизи учреждения здравоохранения. Так, 47-летняя кобринчанка выходила с ребенком из медучреждения, когда к зданию подъехал ее бывший сожитель-иностранец. Отец мальчика был с подельником и попытался забрать у белоруски сына.