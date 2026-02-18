Кафе китайской кухни вспыхнуло в Иркутске — спасены четыре человека

IrkutskMedia, 18 февраля. В Иркутске 17 февраля около 16.00 командир отделения 3-й пожарно-спасательной части старшина внутренней службы Кирилл Баумцвейгер и водитель пожарного автомобиля прапорщик внутренней службы Леонид Огнев, возвращаясь с другого вызова, заметили дым, поднимающийся в небо. Решив проверить источник, они свернули на улицу Глеба Успенского и обнаружили густой дым, исходящий из окон первого этажа кирпичного трехэтажного здания и вытяжки кафе китайской кухни.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, на улицу в панике выбегали посетители и сотрудники заведения. Пожарные вызвали подкрепление, после чего Леонид Огнев начал разворачивать рукавную линию, а Кирилл Баумцвейгер забежал в здание и эвакуировал оставшихся людей. Позже выяснилось, что в помещении для приготовления пищи воспламенилось масло, и огонь быстро распространялся.
Открытое горение удалось локализовать на площади 3 кв. метра, не дав огню охватить большее пространство. Помещение закопчено на площади около 10 кв. метров.
Работники кафе также помогали ликвидировать пожар, используя огнетушители и открывая окна для проветривания задымленных помещений после разведки на других этажах.
Погибших и травмированных нет. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. В настоящее время устанавливаются виновное лицо и размер ущерба.
