Кафе китайской кухни вспыхнуло в Иркутске — спасены четыре человека

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, на улицу в панике выбегали посетители и сотрудники заведения. Пожарные вызвали подкрепление, после чего Леонид Огнев начал разворачивать рукавную линию, а Кирилл Баумцвейгер забежал в здание и эвакуировал оставшихся людей. Позже выяснилось, что в помещении для приготовления пищи воспламенилось масло, и огонь быстро распространялся.