Стрелявшего у храма «Большой Златоуст» приговорили к 2 годам колонии-поселения

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по делу о стрельбе у храма «Большой Златоуст» в октябре 2023 года в Екатеринбурге. Обвиняемого Романа Штадлера признали виновным по статье о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ) и назначили ему наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Гособвинитель просил приговорить Романа Штадлера к четырем годам колонии общего режима.