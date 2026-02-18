Стрелявшего у храма «Большой Златоуст» приговорили к 2 годам колонии-поселения

Суд установил, что житель Екатеринбурга Роман Штадлер, находясь у храма «Большой Златоуст», произвел выстрел в воздух из пневматического пистолета. Видео со стрельбой вызвало резонанс в интернете весной 2025 года: его опубликовало общественное движение «Русская община» на своей странице во «ВКонтакте». Запись привлекла внимание общественности и правоохранительных органов.
Защита подсудимого настаивала, что в действиях Романа Штадлера нет состава преступления: он был в хорошем настроении, выстрелил в воздух и сразу убрал оружие, никому не угрожая. Адвокаты подчеркивали, что прохожие не испытывали страха.
Гособвинение настаивало, что действия обвиняемого — грубое нарушение общественного порядка, совершенное с угрозой применения насилия. Потерпевшим по делу был признан автомобилист, проезжавший мимо в момент выстрела: действия подсудимого его испугали.
Приговор пока не вступил в законную силу. Стороны имеют право обжаловать решение в течение 15 суток с момента оглашения.