В воронежском НИИ «Вега» прошли обыски

Предположительно, они могут быть связаны с коррупционным скандалом.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники правоохранительных органов провели следственные действия в здании АО «НИИ “Вега” на Московском проспекте в Воронеже. Информацию подтвердил источник, близкий к ситуации.

Оперативно-розыскные мероприятия прошли накануне, 17 февраля. По данным собеседника, они могут быть связаны с коррупционным уголовным делом. Однако подробности пока не раскрываются. Официальных комментариев правоохранители не дают.

По данным региональных СМИ, внимание силовиков привлечь мог начальник бюро материально-технического обеспечения института Андрей Клубуков. Его якобы подозревают в получении крупной взятки.