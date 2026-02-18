Почти 500 тысяч рублей лишился житель Омска, пытаясь купить в интернете мотоцикл

Омич давно подыскивал себе определенную марку мотоцикла. Объявление, с устраивающей его ценой и прочими характеристиками вожделенной техники, он нашел на одном из популярных сайтов частных объявлений. После оставленной заявки ему позвонил якобы продавец мотоцикла, который, предложил ему существенную скидку при условии стопроцентной предоплаты. После того, как омич совершил платеж в размере 470 тысяч рублей, «продавец» перестал выходить с ним на связь, а его телефон перестал быть активным. Поняв, что его банально обманули, мужчина пошел писать заявление в полицию.