Двум подросткам в Омске вынесли приговор за поджог военного вертолета Ми-8

Суд приговорил двух подростков к семи и 7,5 года колонии за поджог военного вертолета Ми-8 на авиабазе в Омске в 2024 году. Кроме того, им предстоит возместить ущерб в размере 668 миллионов рублей.
В сентябре 2024 года двое подростков 2008 года рождения ночью проникли на территорию аэродрома «Омск-Северный» и подожгли вертолет самодельной зажигательной смесью. В течение суток их задержали, и они признались в совершении преступления.
По их словам, поджог был выполнен по заданию неизвестного лица, которое обещало им 20 тысяч долларов за работу. Подростки сняли поджог на камеру и отправили видео куратору, однако обещанные деньги им не выплатили.
УФСБ по Омской области сообщило, что Второй Восточный окружной военный суд признал фигурантов виновными по ч. 2 ст. 205 УК России — совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору, передает ТАСС.
Ранее в Вологодской области вступил в силу приговор двум несовершеннолетним жителям Бабаева, признанным виновными в совершении терактов по заданию неустановленных кураторов.