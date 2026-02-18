Ричмонд
Пятые сутки ищут пропавшую в Крыму 36-летнюю Елену Логинову: нужна помощь

В Евпатории пропала 36-летняя женщина.

Источник: ДПСО «ПоискКрым» /Vk

Волонтеры отряда «ПоискКрым» просят помощи в поисках жительницы Евпатории. Разыскивается Логинова Елена Валерьевна 1989 года рождения, которой сейчас 36 лет. Крымчанка с 14 февраля 2026 года она не выходит на связь, и ее нынешнее местонахождение остается загадкой.

У разыскиваемой высокий рост — 178 сантиметров, худощавое телосложение. Цвет волос — русый с светлым оттенком, глаза карие. В день исчезновения женщина была одета в белую куртку, серые джинсы и кроссовки черного цвета, также на ней была черная шапка.

Волонтеры просят сообщать любую информацию, связанную с поиском без вести пропавшей, по телефону горячей линии отряда «ПоискКрым»: +7 (978) 56 060 60.