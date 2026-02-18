Мужчину похитили из дома и увезли в неизвестном направлении в Артеме

В Артеме в Приморском крае группа лиц похитила мужчину из частного дома, применив к нему физическую силу. Об этом в среду, 18 февраля, сообщили в СУСК РФ по Приморскому краю.
По предварительным данным, 16 февраля 2026 года злоумышленники на автомобиле Toyota Prius подъехали к дому по улице Лазо, насильно посадили потерпевшего в салон и увезли его в неустановленное место на территории Артемовского городского округа.
Следователи возбудили уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 126 УК РФ — похищение человека группой лиц с применением насилия.
На месте происшествия проведен осмотр, опрошены свидетели. Также продолжается установление личностей похитителей, передает Telegram-канал Следкома.
