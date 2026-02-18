В Уфе вынесли приговор мужчине, который избил 9-летнего мальчика палкой

Калининский районный суд Уфы поставил точку в деле местного жителя, который наказал девятилетнего ребенка. Мужчину признали виновным в хулиганстве с применением предмета в качестве оружия, сообщает республиканская прокуратура.
История произошла в августе прошлого года. На детской площадке на улице Кольцевой школьник ударил палкой девочку, а та пожаловалась отцу. Увидев обидчика дочери, взрослый мужчина пнул ребенка по ногам, от чего тот упал. Затем он отобрал у мальчика палку и несколько раз ударил его по разным частям тела.
Свою вину уфимец не признал. Тем не менее суд счел доказательства достаточными и назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год.