В Уфе вынесли приговор мужчине, который избил 9-летнего мальчика палкой

История произошла в августе прошлого года. На детской площадке на улице Кольцевой школьник ударил палкой девочку, а та пожаловалась отцу. Увидев обидчика дочери, взрослый мужчина пнул ребенка по ногам, от чего тот упал. Затем он отобрал у мальчика палку и несколько раз ударил его по разным частям тела.