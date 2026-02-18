Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе вынесли приговор мужчине, который избил 9-летнего мальчика палкой

Родительская «защита» обернулась уголовным делом и приговором.

Источник: Комсомольская правда

Калининский районный суд Уфы поставил точку в деле местного жителя, который наказал девятилетнего ребенка. Мужчину признали виновным в хулиганстве с применением предмета в качестве оружия, сообщает республиканская прокуратура.

История произошла в августе прошлого года. На детской площадке на улице Кольцевой школьник ударил палкой девочку, а та пожаловалась отцу. Увидев обидчика дочери, взрослый мужчина пнул ребенка по ногам, от чего тот упал. Затем он отобрал у мальчика палку и несколько раз ударил его по разным частям тела.

Свою вину уфимец не признал. Тем не менее суд счел доказательства достаточными и назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год.