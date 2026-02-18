Ричмонд
Рекордная сумма: 13 млн рублей выудили мошенники из омичей за последние 24 часа

За минувшие сутки сотрудники полиции приняли от жителей региона 15 заявлений о кибермошенничестве с огромным финансовым ущербом.

Источник: Комсомольская правда

Омичи с завидным постоянством продолжают отдавать свои сбережения телефонным мошенникам, попадаясь на избитые уловки. Минувшие сутки оказались рекордными: жители региона отдали мошенникам более 13 миллионов рублей.

Омская полиция в очередной раз предупреждает омичей об активности киберпреступников, злонамеренные усилия которых направленны на Омскую область. Банальные схемы «развода», несмотря на многочисленные предостережения, продолжают приносить успех телефонным мошенникам. Более миллиона рублей потеряла в минувшие сутки семья 48-летний жителя Кировского округа. Мошенники действовали через 17-летнюю дочь мужчины, заставив ее перевести деньги на «безопасный счет» с помощью мобильного банковского приложения на телефоне отца.

Еще одной крупной потерей закончилась попытка 60-летней жительницы села Нижняя Омка поторговать акциями на бирже. Пожилая сельчанка так увлеклась мечтами об огромной прибыли, что даже взяла кредит — общая сумма ее финансовой потери составила 987 тысяч рублей.

