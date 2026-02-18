Под новое уголовное дело попал экс-морпех США Роберт Гилман в Воронеже

Напомним, Роберт Гилман сначала попал в тюрьму за применение насилия в отношении полицейского. Преступление было совершено в январе 2022-го. Роберт Гилман ехал в поезде Сухум — Москва, с которого его сняли из-за пьяного дебоша. Сотрудники транспортной полиции доставили мужчину в участок, где он ударил ногой старшего лейтенанта полиции. Гражданин США получил 3,5 года колонии, из которых он отсидел практически весь срок, но под конец снова повздорил с силовиками и опять заработал срок.