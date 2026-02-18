Под новое уголовное дело попал экс-морпех США Роберт Гилман в Воронеже

В Центральный районный суд Воронежа поступило новое уголовное дело в отношении бывшего морпеха США Роберта Гилмана. В картотеке оно появилось 17 февраля. Мужчину снова обвиняют по ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Гражданину США может грозить до пяти лет лишения свободы. Пока по нему заседание не назначено.
Это уже пятое уголовное дело в отношении Гилмана. Сейчас в том же суде должен начаться процесс по двум эпизодам насилия в отношении сотрудников ФСИН, вменяемых Роберту Гилману. Первое заседание, планировавшееся на 17 февраля, перенесли на 3 марта.
Напомним, в октябре 2024 года бывшего морского пехотинца признали виновным по трем эпизодам по ч. 2 ст. 321 УК РФ и одному эпизоду по ч. 4 ст. 296 УК РФ за избиение трех сотрудников колонии и следователя. Суд первой инстанции приговорил Роберта Гилмана к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы, но областной суд постановил увеличить срок заключения — до 8 лет и 1 месяца строгого режима.
3 декабря 2025 года срок ему добавили до 10 лет строго режима за избиение двух сотрудников колоний.
Напомним, Роберт Гилман сначала попал в тюрьму за применение насилия в отношении полицейского. Преступление было совершено в январе 2022-го. Роберт Гилман ехал в поезде Сухум — Москва, с которого его сняли из-за пьяного дебоша. Сотрудники транспортной полиции доставили мужчину в участок, где он ударил ногой старшего лейтенанта полиции. Гражданин США получил 3,5 года колонии, из которых он отсидел практически весь срок, но под конец снова повздорил с силовиками и опять заработал срок.