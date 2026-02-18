Чебоксары подверглись атаке дронов

«Главное на данный момент. Пострадавших нет. Разрушений капитальных строений нет. Зафиксированы повреждения нескольких автомобилей», — говорится в сообщении.
Позже Николаев сообщил, что ВСУ повторно атаковали Новоюжный район, последствия не уточнил. Мэр Чебоксар Станислав Трофимов предупредил, что в связи с атаками движение транспорта на ряде городских улиц, например, проспекте Мира от пересечения с Эгерским бульваром до кольца Дом печати, ограничено.
Кроме того, власти решили перевести школы Новоюжного района на дистанционный режим обучения, сообщил Трофимов.
В аэропорту Чебоксар действуют ограничения на полеты с 5:05 мск.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь также сообщил ранним утром 18 февраля об отражении воздушной атаки в Миллеровском и Шолоховском районах региона.
Ранее ночью глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ракет ВСУ на Белгород и Белгородский округ, в результате чего, в том числе, были повреждены объекты инфраструктуры, на крыше многоэтажки возник пожар.