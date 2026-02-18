Бабушка пропавших сестер из Петербурга прокомментировала их поиски

Поисковики отряда «Лиза Алерт» начали поиск 11-летней и 18-летней сестер из Петербурга 9 февраля по заявке их отца, в настоящее время поиск распространен на 15 регионов России. В оперативных службах уточняли, что сестры, предположительно, находятся вместе с матерью в секте «Царская империя» в Ульяновской области, эти данные проверяются. Следователи также ведут проверку после сообщения о пропаже матери и двух ее дочерей.
«Местонахождение детей до сих пор неизвестно. И то, что они в Ульяновской области, — недостоверная информация», — рассказала бабушка 11-летней девочки и ее старшей сестры.
Она пояснила, что в этом регионе больше года провела мать сестер, которая, оставив их на воспитание отцу, уехала туда в общину секты «Царская империя». По предположению бабушки, долгая разлука с матерью могла стать причиной того, что с ней в настоящее время, возможно, уехала не только старшая, но и младшая дочь.
«Видимо, девочка ушла с ними, потому что увидела мать после долгой разлуки», — считает бабушка сестер.
Она добавила, что старшая из пропавших полностью разделяет религиозные убеждения матери.
Ранее в СМИ получила распространение видеозапись, сделанная после пропажи сестер. На ней 18-летняя девушка говорит, что вольна проживать где хочет и с кем хочет, что отец «заставлял их пользоваться документами и школьной карточкой». Также на видео рядом с ней находятся младшая сестра и мать.