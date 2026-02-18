В Усть-Илимске при пожаре погиб человек

В Усть-Илимске на пожаре погиб 57-летний мужчина. Трагедия произошла 17 февраля в пятиэтажном доме на улице Наймушина: загорелась квартира на четвертом этаже.
До прибытия пожарных 15 человек самостоятельно эвакуировались по лестнице. Ещё 17 жильцов спасли сотрудники МЧС — звено газодымозащитной службы вывело людей с помощью специальных спасустройств.
В горящей квартире на кровати обнаружили тело 57-летнего мужчины. Пожар потушили на площади 37 квадратных метров. По данным дознавателей, причиной возгорания стала неосторожность при курении.