Матери погибшего участника СВО в Челябинской области отказали в пенсии по потере кормильца

Сын женщины выполнял боевые задачи в составе добровольческого формирования в зоне СВО. Он погиб и был награждён государственными наградами — Орденом мужества и медалью «За отвагу». Мать мужчины получила удостоверение члена семьи погибшего ветерана боевых действий, но в установлении пенсии по потере кормильца ей отказали.
— Прокурор обратился в суд с иском в интересах женщины о признании незаконным решения регионального отделения социального фонда об отказе в установлении пенсии по потере кормильца и возложении обязанности назначить причитающиеся выплаты, — рассказали в ведомстве.
Суд требования удовлетворил.
