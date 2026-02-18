Ричмонд
Матери погибшего участника СВО в Челябинской области отказали в пенсии по потере кормильца

В Челябинской области прокуратура через суд добилась, чтобы матери погибшего участника СВО назначили пенсию по потере кормильца. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Pchela.News

Сын женщины выполнял боевые задачи в составе добровольческого формирования в зоне СВО. Он погиб и был награждён государственными наградами — Орденом мужества и медалью «За отвагу». Мать мужчины получила удостоверение члена семьи погибшего ветерана боевых действий, но в установлении пенсии по потере кормильца ей отказали.

— Прокурор обратился в суд с иском в интересах женщины о признании незаконным решения регионального отделения социального фонда об отказе в установлении пенсии по потере кормильца и возложении обязанности назначить причитающиеся выплаты, — рассказали в ведомстве.

Суд требования удовлетворил.

Ранее мы рассказывали, что в Троицком округе участнику спецоперации перечислили единовременную выплату только после вмешательства прокуратуры.