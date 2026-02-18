Матери погибшего участника СВО в Челябинской области отказали в пенсии по потере кормильца

Сын женщины выполнял боевые задачи в составе добровольческого формирования в зоне СВО. Он погиб и был награждён государственными наградами — Орденом мужества и медалью «За отвагу». Мать мужчины получила удостоверение члена семьи погибшего ветерана боевых действий, но в установлении пенсии по потере кормильца ей отказали.