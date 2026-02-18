Подросток из «канской группы» восхищался Бандерой и снова стал фигурантом дела

В ГСУ СК по Красноярскому краю сообщили, что в отношении Уварова возбудили новое уголовное дело. Его допрашивали, а первый срок в пять лет в воспитательной колонии он получил в 2022 году, тогда как двое его сообщников были освобождены за содействие следствию, передает Telegram-канал.