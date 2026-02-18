Ричмонд
Подросток из «канской группы» восхищался Бандерой и снова стал фигурантом дела

Один из «канских подростков», планировавших взорвать здание ФСБ в Minecraft и готовившихся к реальному теракту, вновь стал фигурантом уголовного дела. По сведениям РЕН ТВ, он не исправился в колонии и продолжал проявлять экстремистские взгляды.

Один из «канских подростков», планировавших взорвать здание ФСБ в Minecraft и готовившихся к реальному теракту, вновь стал фигурантом уголовного дела. По сведениям РЕН ТВ, он не исправился в колонии и продолжал проявлять экстремистские взгляды.

Сокамерники рассказали, что лидер группы Никита Уваров обсуждал идеи создания террористической организации и выражал восхищение Украинской повстанческой армией, в частности Степаном Бандерой.

По словам одного из заключенных, молодой человек стал хуже относиться к власти и проявлял агрессию к окружающим, продолжая навязывать другим правила жизни и поведение, признанные террористическими.

В ГСУ СК по Красноярскому краю сообщили, что в отношении Уварова возбудили новое уголовное дело. Его допрашивали, а первый срок в пять лет в воспитательной колонии он получил в 2022 году, тогда как двое его сообщников были освобождены за содействие следствию, передает Telegram-канал.

10 февраля 2022 года суд в Красноярском крае признал виновными трех подростков по статье о терроризме. «Вечерняя Москва» вспоминает основные перипетии этого уголовного дела.