СВО
В Приморье группа лиц похитила мужчину прямо из дома

Источник: Аргументы и факты

Группа злоумышленников похитила мужчину из дома в городе Артеме в Приморье, применив к нему физическую силу. Об этом сообщает официальный Telegram-канал СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, 16 февраля неизвестные приехали к частному жилому дому на улице Лазо. Потерпевшего, который находился в своем доме, силой вывели и поместили в салон автомобиля марки Toyota Prius, после чего перевезли в неизвестное место.

Следственное управление СКР по Приморскому краю возбудило уголовное дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). В настоящий момент ведутся оперативно‑розыскные действия, нацеленные на установление всех обстоятельств преступления и выявление причастных к нему лиц.

Ранее сообщалось, что в Красноярске из дома в сопровождении неизвестного человека ушел 14-летний подросток, после чего в полицию с заявлением о пропаже обратился его отец.