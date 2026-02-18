Электрички на МЦД-2 следуют с задержками из-за обрыва контактного провода

На МЦД-2 наблюдаются массовые задержки электричек — поезда опаздывают минимум на час. Об этом свидетельствует расписание маршрутов, опубликованное в Сети.
По данным Regions.ru, поезд № 6106, следовавший из Серпухова в Румянцево, задел контактный провод на станции Столбовая в 4:30. В результате движение на участке Столбовая — Львовская — Гривно пришлось перевести на однопутный режим.
— Электрички МЦД-2 в сторону Москвы следуют по обратным путям. Объявили задержку поездов на неопределенное время в сторону области, — добавил один из пассажиров.
Утром 6 февраля в МЖД сообщали, что пригородные поезда на втором маршруте Московского центрального диаметра шли с отклонением от графика из-за остановки электрички по техническим причинам. Поезд стоял на перегоне Павшино — Тушино.