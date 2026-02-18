Во Владивостоке ищут избивших мужчину у бара на Светланской

Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть из больницы, куда госпитализировали мужчину с ушибами головы. Позже с официальным заявлением в полицию обратился и сам пострадавший. 30-летний мужчина просит привлечь к ответственности неизвестных граждан, которые его избили.