Во Владивостоке ищут избивших мужчину у бара на Светланской

Сотрудники полиции Ленинского района Владивостока проводят проверку по факту драки, произошедшей в центре города. Конфликт произошел возле одного из развлекательных заведений на улице Светланской.
Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть из больницы, куда госпитализировали мужчину с ушибами головы. Позже с официальным заявлением в полицию обратился и сам пострадавший. 30-летний мужчина просит привлечь к ответственности неизвестных граждан, которые его избили.
Идет проверка. Устанавливаются все участники конфликта, а также очевидцы произошедшего.