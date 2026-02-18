Ричмонд
В США мальчик застрял внутри автомата с игрушками и стал с ними играть

В США двухлетний мальчик застрял в игровом автомате с клешней и игрушками.

Источник: Аргументы и факты

В США двухлетний мальчик застрял внутри игрового автомата с клешней и игрушками, сообщает газета New York Post.

Инцидент произошел в штате Миссури. Как рассказывается в публикации, мама мальчика наблюдала за футбольной игрой старшего сына, пока младший был возле автомата, а уже через несколько секунд увидела, что он оказался внутри аппарата.

Издание отмечает, что ребенок не испугался и стал играть с игрушками. Его мама попыталась самостоятельно открыть автомат, чтобы освободить мальчика, но не смогла и вызвала полицейских.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в метро у мальчика застряла рука между стенкой и движущейся ступенью эскалатора. В результате он был доставлен в больницу.

