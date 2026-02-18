Ричмонд
Украинцы покупали фальшивые документы ЕС для побега от мобилизации

В Киевской области задержан мужчина, продававший фальшивые европейские документы призывникам для выезда за границу, сообщили в СБУ.

Источник: Аргументы и факты

Украинцы призывного возраста покупали фальшивые документы стран ЕС, чтобы покинуть страну и избежать мобилизации, сообщили в Службе безопасности Украины.

По данным ведомства, в Киевской области задержан мужчина, который продавал поддельные европейские паспорта и водительские удостоверения. Он вклеивал фотографии клиентов в оригинальные документы, полученные через связи за рубежом.

Покупателями были мужчины призывного возраста, намеренные выехать за пределы Украины.

В последнее время Киев сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ. В сети регулярно появляются видеозаписи силовой мобилизации.

Ранее сообщалось, что во Львовской области правоохранительные органы пресекли деятельность группы, организовавшей незаконный выезд граждан с использованием паспортов умерших. По данным офиса генпрокурора Украины, организатором схемы был сотрудник таможенной службы, который привлёк водителя и военнослужащего пограничной службы. Мужчин перевозили по документам пожилых людей, в том числе умерших. Стоимость услуги составляла 15 тысяч долларов с человека.