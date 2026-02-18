Украинцы покупали фальшивые документы ЕС для побега от мобилизации

Ранее сообщалось, что во Львовской области правоохранительные органы пресекли деятельность группы, организовавшей незаконный выезд граждан с использованием паспортов умерших. По данным офиса генпрокурора Украины, организатором схемы был сотрудник таможенной службы, который привлёк водителя и военнослужащего пограничной службы. Мужчин перевозили по документам пожилых людей, в том числе умерших. Стоимость услуги составляла 15 тысяч долларов с человека.