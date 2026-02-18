В Нижнем Новгороде задержали лидера банды-сутенеров из Екатеринбурга Александра Колосова. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник. По данным инсайдера, Александр Колосов «пропал» в марте 2023 года, когда уголовное дело об организации преступного сообщества по ч. 1 ст. 210 УК РФ передали в суд. Его одежду нашли на берегу водоема в Ростовской области. При этом в окружении Колосова выдвигали версии, что Александр мог скрыться в Польше.