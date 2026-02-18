В Нижнем Новгороде задержали лидера банды-сутенеров из Екатеринбурга Александра Колосова. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник. По данным инсайдера, Александр Колосов «пропал» в марте 2023 года, когда уголовное дело об организации преступного сообщества по ч. 1 ст. 210 УК РФ передали в суд. Его одежду нашли на берегу водоема в Ростовской области. При этом в окружении Колосова выдвигали версии, что Александр мог скрыться в Польше.
Напомним, что приговор банде сутенеров был оглашен в конце 2024 года. Многие участники преступной схемы избежали реальных сроков.
— Нами были собраны доказательства существования двух групп, подчиняющихся Александру Колосову: «Абама» и «Алекса». Первая работала круглосуточно, вторая — только ночью. Изначально казалось, что за каждой из них стоят разные люди. Но покровители были одни и те же, — рассказывал врио заместителя начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД по Свердловской области Иван Филькин.
Александр Колосов создал ОПС вместе со своим братом Андреем. Последний — покончил с собой в СИЗО на этапе предварительного следствия.