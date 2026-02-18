Ричмонд
В Уфе задержали министра культуры Башкирии Амину Шафикову

Амина Шафикова, возглавлявшая ведомство с 2012 года, стала фигуранткой уголовного дела.

Источник: Комсомольская правда

Утром 18 февраля в Уфе задержали министра культуры Башкирии Амину Шафикову. Она руководила ведомством больше 12 лет, с 2012 года. Информацию о задержании чиновницы подтверждают источники «Ъ-Уфа».

Что именно вменяют главе ведомства, пока неизвестно. По данным telegram-канала «Честный репортаж», речь может идти о превышении должностных полномочий.

В пресс-службе министерства комментариев не дают.

