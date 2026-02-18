В Омской области на 7,5 лет посадили оптового торговца наркотиками

Доходную «работу» по распространению на территории Черлакского района наркотических средств, местный 42-летний житель нашел в интернете. Нелегальный преступный интернет-синдикат, куда устроился омич, сулил высокие доходы за довольно простые действия — мужчине предлагалось время от времени забирать оптовую партию наркотика из указанного ему в мессенджере тайника, а затем обслуживать желающих купить зелье на вверенной ему территории. Преступный бизнес был пресечен сотрудниками местной полиции — наркодилера взяли с поличным, прямо во время его «трудового» дня. За противоправные действия суд назначил ему наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.