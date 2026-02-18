Ричмонд
«Прям лихие 90е»: похищение человека расследуют в Приморье

Социальные сети Приморского края пестрят информацией о похищении, которое произошло среди бела дня. Согласно этим сообщениям, в соседнем с Владивостоком городе Артёме неизвестные похитили мужчину с территории частного дома, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Известна марка машины, на которой неизвестные увезли похищенного мужчину — это Toyota Prius. Действия разворачивались на улице Лазо в минувший понедельник, 16 февраля. Уточняется, что к мужчине была применена физическая сила. Далее его поместили в салон автомобиля и увезли в неизвестном направлении.

В социальных сетях событие вызвало бурное обсуждение. Так, жители региона полагают, что неспокойные времена, когда становится страшно за своё здоровье, возвращаются:

«Прям лихие 90-е возвращаются, как-то страшно становится жить».

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, которое классифицировано по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц». Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства события, определяют круг лиц, которые могут быть причастны к преступлению, а также опрашивают свидетелей.