«Прям лихие 90е»: похищение человека расследуют в Приморье

Известна марка машины, на которой неизвестные увезли похищенного мужчину — это Toyota Prius. Действия разворачивались на улице Лазо в минувший понедельник, 16 февраля. Уточняется, что к мужчине была применена физическая сила. Далее его поместили в салон автомобиля и увезли в неизвестном направлении.
В социальных сетях событие вызвало бурное обсуждение. Так, жители региона полагают, что неспокойные времена, когда становится страшно за своё здоровье, возвращаются:
«Прям лихие 90-е возвращаются, как-то страшно становится жить».
По факту происшествия возбуждено уголовное дело, которое классифицировано по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц». Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства события, определяют круг лиц, которые могут быть причастны к преступлению, а также опрашивают свидетелей.