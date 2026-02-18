Глава челябинского Роспотребнадзора разбогател на канцтоварах и борьбе с крысами

По информации издания, Семенов в 2010 и 2013 годах, когда уже был главой Роспотребнадзора в регионе, учредил компании ООО «Канц!» и «Центр дератизации г. Челябинска». Обе фирмы главный санитарный врач оформил на своих сыновей, тещу и доверенное лицо.
«Через эти компании и подконтрольных индивидуальных предпринимателей он обеспечивал заключение договоров с крупными предприятиями области, включая супермаркеты “Лента” и “Ашан”, а также компанию по производству кормов для животных “Уралбройлер” и Челябинский металлургический комбинат. Кроме того, в 2020 году Семенов заключил госконтракт на дезинфекцию с собственной фирмой от имени челябинского Роспотребнадзора, который он же и возглавлял», — приводят детали схемы «Известия».
Доход от незаконной предпринимательской деятельности за 2011−2024 годы, по версии следствия, составляет 510 млн рублей.
При этом официальная зарплата Анатолия Семенова за 20 лет равна 29,1 млн, а его жены — 1,6 млн рублей. Источник также сообщил изданию, что на средства от коррупционной схемы чиновник купил 55 объектов движимого и недвижимого имущества.
ЕАН писал, что стоимость всех объектов — не менее 400 млн рублей. В список входят элитные автомобили Lexus, Toyota Land Cruiser, Lixiang, Audi, жилые дома и земельные участки в Челябинской области, а также коммерческая недвижимость в Москве, Подмосковье и Екатеринбурге. Часть имущества уже продана. С ответчиков планируют взыскать стоимость реализованных объектов — около 18 млн.
Семенов был задержан в пятницу, 13 февраля. В этот же день его отправили в СИЗО. На чиновника завели уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения. Через три дня после ареста Генпрокуратура через суд потребовала обратить в доход государства имущество руководителя управления Роспотребнадзора.