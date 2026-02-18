Глава челябинского Роспотребнадзора разбогател на канцтоварах и борьбе с крысами

«Через эти компании и подконтрольных индивидуальных предпринимателей он обеспечивал заключение договоров с крупными предприятиями области, включая супермаркеты “Лента” и “Ашан”, а также компанию по производству кормов для животных “Уралбройлер” и Челябинский металлургический комбинат. Кроме того, в 2020 году Семенов заключил госконтракт на дезинфекцию с собственной фирмой от имени челябинского Роспотребнадзора, который он же и возглавлял», — приводят детали схемы «Известия».