Силовики задержали министра культуры Башкортостана Шафикову

Министр культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова была задержана 18 февраля. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
По информации телеграм-канала Baza, её подозревают в превышении должностных полномочий. Подробности дела официально не раскрываются.
Амина Шафикова возглавляет министерство культуры республики с 2012 года.
Уточняется, что ранее она занимала должность ректора Уфимской государственной академии искусств и продолжала преподавательскую деятельность.
