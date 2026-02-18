Ричмонд
Силовики задержали министра культуры Башкортостана Шафикову

Министр культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова была задержана 18 февраля. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По информации телеграм-канала Baza, её подозревают в превышении должностных полномочий. Подробности дела официально не раскрываются.

Амина Шафикова возглавляет министерство культуры республики с 2012 года.

Уточняется, что ранее она занимала должность ректора Уфимской государственной академии искусств и продолжала преподавательскую деятельность.

