В Приморье предприниматель получил три года колонии за хищение 18,5 млн

Из материалов суда следует, что в октябре 2020 года между фигурантом и администрацией Зарубинского городского поселения был заключен контракт на ликвидацию последствий тайфуна «Майсак». Как выяснилось, подсудимый предоставил заведомо ложные сведения об объемах поставленных материалов и при этом получил оплату за невыполненные работы.