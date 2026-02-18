В Приморье предприниматель получил три года колонии за хищение 18,5 млн

Из материалов суда следует, что в октябре 2020 года между фигурантом и администрацией Зарубинского городского поселения был заключен контракт на ликвидацию последствий тайфуна «Майсак». Как выяснилось, подсудимый предоставил заведомо ложные сведения об объемах поставленных материалов и при этом получил оплату за невыполненные работы.
В результате преступных действий бюджету края причинен ущерб на сумму более 18,5 миллиона рублей.
Суд назначил подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, прокуратура намерена в судебном порядке взыскать с предпринимателя сумму причиненного ущерба.