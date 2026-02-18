Ричмонд
В Приморье предприниматель получил три года колонии за хищение 18,5 млн

Предприниматель из села Андреевка Хасанского района Приморья признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. В суде доказано, что он похитил более 18,5 миллиона рублей при исполнении муниципального контракта, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Источник: Freepik

Из материалов суда следует, что в октябре 2020 года между фигурантом и администрацией Зарубинского городского поселения был заключен контракт на ликвидацию последствий тайфуна «Майсак». Как выяснилось, подсудимый предоставил заведомо ложные сведения об объемах поставленных материалов и при этом получил оплату за невыполненные работы.

В результате преступных действий бюджету края причинен ущерб на сумму более 18,5 миллиона рублей.

Суд назначил подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, прокуратура намерена в судебном порядке взыскать с предпринимателя сумму причиненного ущерба.