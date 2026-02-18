Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области потушили пожар в доме многодетной семьи

По предварительным данным, там произошло короткое замыкание электропроводки.

Источник: Комсомольская правда

В селе Прокудское Коченевского района утром 18 февраля произошел пожар в доме многодетной семьи. Но так как сработал автономный дымовой пожарный извещатель с GSM-модулем, серьезных последствий удалось избежать. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

— Специалисты оперативно прибыли на место вызова и ликвидировали возгорание на начальной стадии. До прибытия пожарных из задымленного дома самостоятельно эвакуировались мать и пятилетний ребенок. Никто не пострадал. Дом пригоден для дальнейшего проживания, — добавили в пресс-службе.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электроповодки. По словам многодетной матери, сначала в доме пропало электричество, и она почувствовала запах дыма, а после заметила сильное задымление. Женщина хотела самостоятельно потушить горящую проводку водой, но сделать это у нее не получилось.