В Новосибирской области потушили пожар в доме многодетной семьи

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электроповодки. По словам многодетной матери, сначала в доме пропало электричество, и она почувствовала запах дыма, а после заметила сильное задымление. Женщина хотела самостоятельно потушить горящую проводку водой, но сделать это у нее не получилось.