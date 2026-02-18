Ричмонд
Силовики задержали министра культуры Башкирии Шафикову

Сотрудники правоохранительных органов задержали министра культуры Республики Башкортостан Амину Шафикову. Об этом в среду, 18 февраля, сообщил источник в силовых структурах.

— Она задержана, — цитирует собеседника ТАСС.

По данным Telegram-канала «Уфа с огоньком», чиновница подозревается в превышении должностных полномочий. Шафикова возглавляла министерство с 2012 года. До этого она была ректором Уфимской государственной академии искусств, где продолжала преподавать.

До этого сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона Сергея Штрикова. Его также подозревают в превышении должностных полномочий.