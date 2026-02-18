Секретарша школы в Индиане арестована по делу о связи с подростками

В американском штате Индиана арестована 43-летняя секретарша школы Алисия Хьюз по делу о связи с подростками.
По данным СМИ, полиция прибыла к ней домой после семейного конфликта. Муж женщины заявил, что застал её с 18-летним молодым человеком. В ходе проверки правоохранители установили, что у Хьюз также были отношения с 17-летним учеником той же школы.
Следствие считает, что женщина неоднократно вступала в интимные отношения с несовершеннолетним. После инцидента администрация учебного заведения отстранила её от работы.
Хьюз предъявлены пять пунктов обвинения, она помещена под стражу. Расследование продолжается.
Ранее соощалось, что в США учительницу обвинили в изнасиловании ученика пятого класса.