Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Секретарша школы в Индиане арестована по делу о связи с подростками

В штате Индиана 43-летнюю школьную секретаршу арестовали по обвинению в отношениях с 17-летним учеником. Ей предъявлены пять пунктов обвинения.

Источник: АиФ

В американском штате Индиана арестована 43-летняя секретарша школы Алисия Хьюз по делу о связи с подростками.

По данным СМИ, полиция прибыла к ней домой после семейного конфликта. Муж женщины заявил, что застал её с 18-летним молодым человеком. В ходе проверки правоохранители установили, что у Хьюз также были отношения с 17-летним учеником той же школы.

Следствие считает, что женщина неоднократно вступала в интимные отношения с несовершеннолетним. После инцидента администрация учебного заведения отстранила её от работы.

Хьюз предъявлены пять пунктов обвинения, она помещена под стражу. Расследование продолжается.

Ранее соощалось, что в США учительницу обвинили в изнасиловании ученика пятого класса.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше