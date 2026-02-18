Уголовное дело об истязании детей в соцучреждении завели в российском городе

В Свердловской области возбуждено уголовное дело из-за возможного жестокого обращения с детьми в реабилитационном центре Каменска-Уральского. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Поводом стало видеообращение бывшего воспитанника учреждения. Молодой человек заявил, что с 2017 по 2022 год один из сотрудников центра систематически применял к нему и другим детям физическое и психологическое давление.
По его словам, воспитанников могли лишать еды, надолго запирать в туалете и публично унижать. Он также утверждает, что сотрудница настраивала других детей против его брата.
По данным заявителя, издевательства прекратились в 2022 году после того, как братьев взяла под опеку местная жительница.
Следственный комитет начал проверку. Планируется дать оценку действиям сотрудников учреждения и выяснить, почему руководство центра, по утверждению заявителя, не реагировало на происходящее в течение нескольких лет.
