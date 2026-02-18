Организованная группа полгода воровала лес на витебском предприятии

В ходе предварительного следствия установлено, что хищения совершались группой из восьми человек. Среди них в том числе были два должностных лица, которые занимали руководящие посты, пояснили в МВД Беларуси.
В течение полугода — с сентября 2025-го — злоумышленники воровали деловую древесину на одном из лесохозяйственных предприятий области. Похищенные лесоматериалы они продавали частникам.
По данным правоохранителей, в результате противозаконных действий с предприятия было похищено порядка 500 кубометров древесины. Нанесенный ущерб составил около 65 тысяч рублей.
Как пояснил начальник ОБЭП Октябрьского РОВД г. Витебска Максим Барановский, все участники преступной схемы задержаны. Следователи продолжают вести расследование по возбужденному уголовному делу о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. Предстоит выяснить детали и обстоятельства противоправных действий.
Лицам, задержанным в рамках уголовного дела, грозит тюремное наказание сроком до 12 лет.