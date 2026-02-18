Появились кадры с места пожара на Васильевском, который тушили с ночи

Крупный пожар на Васильевском острове тушили с трех часов ночи и почти до восьми утра. Однако к половине десятого участок на Уральской улице все еще перекрыт, работают экстренные службы, сообщает корреспондент «КП-Петербург».
Напомним, ночью 18 февраля на Васильевском острове загорелось пустующее одноэтажное здание на Уральской улице. Сообщение о пожаре поступило спасателям около трех часов ночи. Пламя охватило кровлю постройки размером 20 на 45 метров.
— Ликвидировать пожар удалось только к 7:45 утра. Огонь уничтожил 300 квадратных метров крыши. К счастью, никто не пострадал. На месте работали 20 человек личного состава и четыре единицы спецтехники, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
Из-за пожара пришлось изменить маршруты шести автобусов. Трассы скорректировали для № 41, 42, 151, 152, 220 и 230. Теперь они едут в объезд — по улицам Одоевского, Сазоновской и Железноводской. Уральская улица по-прежнему перекрыта пожарной техникой. Движение обещают восстановить после полной ликвидации последствий.