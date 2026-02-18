Автомобиль загорелся на внутренней стороне 47 километра МКАД

Возгорание автомобиля произошло на внутренней стороне 47 километра МКАД. Об этом в среду, 18 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — уточнили в Telegram-канале московского ведомства.
В районе ДТП наблюдается затруднение дорожного движения. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда аварии.
Днем ранее авария произошла на улице 1-я Тверская-Ямская в районе дома 21. На месте работали оперативные службы города. Движение было затруднено на 1,5 километра.
До этого две машины также столкнулись на Кутузовском проспекте в районе метро «Парк Победы». Движение в сторону области тоже было затруднено. На месте аварии работали оперативные службы города.