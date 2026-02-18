Житель Омска напал с ножом на врача скорой, требуя забрать в больницу мать

Житель Омска напал с ножом на врача скорой помощи, требуя забрать его мать, отказавшуюся от госпитализации, в больницу. Об этом сообщило УМВД РФ по Омской области.
Инцидент произошел на прошлой неделе, 14 февраля, в одном из домов на 5-й Кордной улице. По данным правоохранителей, мужчина, впоследствии напавший на медика, вызвал скорую для своей матери, врач осмотрела женщину и та отказалась ехать в больницу.
«Мужчина взял со стола нож и, угрожая расправой, стал требовать, чтобы мать забрали в медучреждение. В результате, он нанес 36-летнему медику резаную рану двух пальцев левой руки. В это время врач нажала кнопку экстренного вызова на планшете. Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали нападавшего, у которого имелись признаки алкогольного опьянения, и доставили в полицию», — рассказали в управлении МВД.
Оказалось, что задержанный (1986 года рождения) является неоднократно судимым за кражи и причинение вреда здоровью средней тяжести. После происшествия со скорой в отношении него вновь возбудили уголовное дело — об угрозе убийством (ст. 119 УК РФ). Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае мужчина напал с ножом на фельдшера скорой помощи, приехавшего помочь его жене.