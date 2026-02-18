Житель Омска напал с ножом на врача скорой, требуя забрать в больницу мать

«Мужчина взял со стола нож и, угрожая расправой, стал требовать, чтобы мать забрали в медучреждение. В результате, он нанес 36-летнему медику резаную рану двух пальцев левой руки. В это время врач нажала кнопку экстренного вызова на планшете. Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали нападавшего, у которого имелись признаки алкогольного опьянения, и доставили в полицию», — рассказали в управлении МВД.