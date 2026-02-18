Ричмонд
Житель Уссурийска арестован по подозрению в убийстве из-за ревности

Прокуратура взяла расследование на личный контроль.

Источник: Комсомольская правда

В Уссурийске заключен под стражу 39-летний местный житель, которого обвиняют в убийстве знакомого. Трагический инцидент произошел 16 февраля в разгар ссоры на почве ревности.

По данным следствия, конфликт между мужчинами вспыхнул, когда оба находились в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент фигурант схватил тяжелый предмет и начал избивать им 28-летнего оппонента. Удары пришлись по корпусу и голове потерпевшего. От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия до приезда врачей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ближайшие два месяца он проведет в следственном изоляторе.