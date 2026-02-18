В краевом Роспотребнадзоре рассказали о состоянии воздуха в Ильском, где произошел пожар на НПЗ

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проводят исследования воздуха в поселке Ильский Северского района. Напомним, 17 февраля начался пожар на НПЗ после атаки беспилотников.
«Проб, не отвечающих требованиям гигиенических нормативов, выявлено не было», — заверили в управлении.
При этом жителям Ильского рекомендовали не находиться на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку и больше пить. При появлении одышки и кашля нужно обратиться к врачу, рекомендовали в Роспотребнадзоре.
Ранее «Югополис» сообщал, что в результате атаки БПЛА на Ильский НПЗ загорелся резервуар с нефтепродуктами. К месту происшествия прибыл пожарный поезд. Об окончании борьбы с огнем оперативный штаб Краснодарского края не извещал.
Также после ночной атаки в самом поселке повреждения зафиксировали по 10 адресам. В двух домах полностью выгорели крыши. В остальных — обломками сбитых беспилотников посекло кровли, входные двери, навесы, выбило стекла в окнах. Ущерб фиксирует специальная комиссия.