В Курганской области вспыхнул пожар в санатории

Пожар вспыхнул в корпусе санатория в населённом пункте Искра в Звериноголовском районе Курганской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
«В 09:33 (07:33 по московскому времени) в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Курганской области от диспетчера ЦППС поступило сообщение о возгорании в корпусе санатория по адресу: Звериноголовский муниципальный округ, населённый пункт Искра, улица Геннадия Ожгихина», — уточнили представители ведомства.
Отмечается, что на момент приезда пожарных было зафиксировано сильное задымление на третьем этаже здания корпуса. Для тушения огня были задействованы 19 человек и семь единиц техники.
Пожарным удалось ликвидировать открытое горение. По информации управления МЧС, в результате инцидента никто не пострадал. Согласно оперативным данным, корпус, в котором началось возгорание, является нежилым, постояльцев в нём не было.
