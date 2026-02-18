Ричмонд
В Курганской области вспыхнул пожар в санатории

Открытое горение в санатории в Звериноголовском районе Курганской области ликвидировано.

Источник: АиФ

Пожар вспыхнул в корпусе санатория в населённом пункте Искра в Звериноголовском районе Курганской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

«В 09:33 (07:33 по московскому времени) в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Курганской области от диспетчера ЦППС поступило сообщение о возгорании в корпусе санатория по адресу: Звериноголовский муниципальный округ, населённый пункт Искра, улица Геннадия Ожгихина», — уточнили представители ведомства.

Отмечается, что на момент приезда пожарных было зафиксировано сильное задымление на третьем этаже здания корпуса. Для тушения огня были задействованы 19 человек и семь единиц техники.

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение. По информации управления МЧС, в результате инцидента никто не пострадал. Согласно оперативным данным, корпус, в котором началось возгорание, является нежилым, постояльцев в нём не было.

Напомним, 17 февраля стало известно, что в жилом доме в селе Совхоз Боровский в Калужской области произошёл пожар. В результате случившегося погибли двое детей. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).