В Курганской области вспыхнул пожар в санатории

«В 09:33 (07:33 по московскому времени) в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Курганской области от диспетчера ЦППС поступило сообщение о возгорании в корпусе санатория по адресу: Звериноголовский муниципальный округ, населённый пункт Искра, улица Геннадия Ожгихина», — уточнили представители ведомства.