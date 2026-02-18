ФСБ задержала жителя Челябинска за подготовку теракта

В ФСБ вновь обратили внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернете, соцсетях и мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий, и предупредили, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.