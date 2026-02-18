ФСБ задержала жителя Челябинска за подготовку теракта

«Задержан житель Челябинска, гражданин РФ 2007 г. р., который по заданию действующей под патронажем спецслужб Украины террористической организации планировал совершить теракт с использованием самодельного взрывного устройства», — сообщили в ЦОС.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что он через мессенджер Telegram инициативно установил контакты с противником. По предоставленным куратором инструкциям он изготовил взрывное устройство для совершения диверсионно-террористического акта.
«По адресу проживания задержанного изъято около 1,5 кг самодельного бризантного взрывчатого вещества, личный дневник с собственноручными записями на украинском языке, подтверждающими его противоправную деятельность, и средства связи для контактов с куратором», — сообщили в ЦОС.
«Фигурант сознался в содеянном и сотрудничает со следствием. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — добавили в ФСБ. Следственным отделом УФСБ по Челябинской области возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на теракт), ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств) УК РФ.
В ФСБ вновь обратили внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернете, соцсетях и мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий, и предупредили, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.