Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Руки в двух лунках: рыбак застрял на льду в Астане

Астанчанин отправился на зимнюю рыбалку, но застрял руками в двух лунках и не смог самостоятельно выбраться, передает NUR.KZ со ссылкой наTelegram-канал Polisia.kz.

Источник: Nur.kz

На пульт 102 поступило экстренное сообщение о том, что человек тонет и нуждается в помощи. На место незамедлительно прибыли сотрудники полка патрульной полиции Кенжебек Алибаев и Олжас Бортай.

Выяснилось, что 59-летний мужчина во время рыбалки застрял руками в двух лунках и не мог самостоятельно выбраться. Полицейские оценили обстановку, аккуратно освободили его руки и вытащили на безопасное место.

После спасения они оказали первую помощь: согрели конечности для восстановления кровообращения и контролировали состояние мужчины до прибытия медицинских работников.

«Призываем граждан соблюдать осторожность на водоемах зимой: держать безопасное расстояние между лунками, не рыбачить в одиночку и всегда иметь при себе средства связи», — заявили в полиции.