Руки в двух лунках: рыбак застрял на льду в Астане

На пульт 102 поступило экстренное сообщение о том, что человек тонет и нуждается в помощи. На место незамедлительно прибыли сотрудники полка патрульной полиции Кенжебек Алибаев и Олжас Бортай.
Выяснилось, что 59-летний мужчина во время рыбалки застрял руками в двух лунках и не мог самостоятельно выбраться. Полицейские оценили обстановку, аккуратно освободили его руки и вытащили на безопасное место.
После спасения они оказали первую помощь: согрели конечности для восстановления кровообращения и контролировали состояние мужчины до прибытия медицинских работников.
«Призываем граждан соблюдать осторожность на водоемах зимой: держать безопасное расстояние между лунками, не рыбачить в одиночку и всегда иметь при себе средства связи», — заявили в полиции.