Полиция ликвидировала две нарколаборатории в Петербурге и Ленобласти

Полиция ликвидировала две нарколаборатории по производству амфетамина в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и задержала четырех подозреваемых в изготовлении и сбыте запрещенных веществ. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и области.