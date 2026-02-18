На трассе М-4 «Дон» пассажирский автобус столкнулся с бензовозом

Четырех пострадавших в аварии доставили в Миллеровскую ЦГБ.
Остальных пострадавших спасатели разместили в передвижном пункте обогрева.
Обстоятельства ДТП уточняются.
В Миллеровском районе Ростовской области на 868 км автодороги М-4 «Дон» утром 18 февраля пассажирский автобус столкнулся с бензовозом, есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба регионального ДПЧС.
