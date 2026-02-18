Казахстанца экстрадировали из Грузии и изъяли Porsche за организацию онлайн-казино

По версии АФМ, казахстанец использовал сервис «bingo37.pro», предоставляющий доступ к тысячам видов азартных игр, например «Crazy Monkey», «Keno», «Euro Game» и другим.
Деньги от игроков принимали дропперы из Грузии и Таджикистана. Они открывали в Казахстане банковские счета, а затем предоставляли к ним доступ организаторам игорного бизнеса. Таким образом те заработали 3,1 млрд тенге.
В августе 2025 года Бахтияр Оглы объявили в международный розыск и в январе экстрадировали в Казахстан. Также у него конфисковали в доход государства Porsche Cayenne и Lexus GX 460, оформленные на третьих лиц.
Ранее «Курсив» писал, как АФМ боролся с организаторами другого онлайн-казино, Win 420. Их обвиняют не только в игорном бизнесе, но и в незаконном лишении людей свободы.
У четверых подозреваемых уже изъяли в доход государства 420 млн тенге, они объявлены в международный розыск.