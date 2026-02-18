В Жамбылской области полиция изъяла более 100 кг марихуаны

В Жамбылской области полиция пресекла деятельность преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков каннабисной группы в особо крупных размерах. В ходе спецоперации были задержаны 4 местных жителя, у которых изъяли свыше 100 кг марихуаны, а также более 2 кг гашиша и смолу каннабиса, передаёт корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.