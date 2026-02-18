В Самарской области осужден водитель большегруза, устроивший ДТП с тремя погибшими

Суд установил, что 16 сентября 2025 года водитель грузового автомобиля Volvo с полуприцепом, двигаясь по трассе М-5 «Урал», на 884-м км нарушил ПДД и столкнулся автомобилем Lada Largus, который остановился на запрещающий сигнал светофора В результате аварии водитель легковой машины и двое его пассажиров скончались на месте.