В Самарской области осужден водитель большегруза, устроивший ДТП с тремя погибшими

Сызранский районный суд Самарской области вынес приговор по уголовному делу о смертельном ДТП, в результате которого погибли три человека.

Источник: Коммерсантъ

Водитель большегруза признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Суд установил, что 16 сентября 2025 года водитель грузового автомобиля Volvo с полуприцепом, двигаясь по трассе М-5 «Урал», на 884-м км нарушил ПДД и столкнулся автомобилем Lada Largus, который остановился на запрещающий сигнал светофора В результате аварии водитель легковой машины и двое его пассажиров скончались на месте.

Суд учел мнение государственного обвинителя и приговорил водителя большегруза к четырем годам колонии-поселения. Кроме того, ему запрещено управлять транспортом в течение двух с половиной лет.