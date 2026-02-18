Ричмонд
Суд над экс-замглавы МЧС Кубани Симоненко проведут в Ростове из-за связей

Уголовное дело Сергея Симоненко передано в Пролетарский суд Ростова-на-Дону. Решение принял Четвертый кассационный суд для исключения вмешательства из-за связей экс-замглавы МЧС Кубани среди чиновников края, сообщается на сайте суда.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Генеральная прокуратура ходатайствовала об изменении подсудности, указав на угрозу объективности региональных судов. Долгую службу Симоненко в МЧС связывают с обширными контактами среди высших должностных лиц Краснодарского края. Это может создать сомнения в беспристрастности рассмотрения дела на Кубани.

В конце января Краснодарский краевой суд провел предварительное заседание. После этого дело передали в Четвертый кассационный суд, а теперь — в Ростов.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что Симоненко обвиняют в двух эпизодах покушения на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии, организации приготовления убийства в составе группы по найму из корыстных побуждений, а также трех эпизодах умышленного повреждения имущества.

Арестован он был 31 июля 2025 года после показаний бывших подчиненных, потерпевших и свидетелей. В апреле 2025-го Краснодарский краевой суд по иску Генпрокуратуры конфисковал имущество Симоненко и его семьи на 360 млн рублей.